Colombiaan­se pastoor Meneses werd na verhuizing naar Wageningen ernstig ziek: ‘Pijn was soms ondraag­lijk’

Hij is welbespraakt, klein van stuk en zingt tijdens een avond karaoke het liefst nummers van Marco Borsato. Maar bovenal is de Colombiaan Mauricio Meneses (39) een dienaar van de Heer. Sinds februari is hij pastoor in de Vallei. Hij blikt terug op een roerige eerste periode, waarin hij ernstig ziek werd. Een gesprek over kwetsbaarheid, cultuurverschillen en een krimpende kerk.