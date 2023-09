Traumahelikopter en drie ambulances voor een woning in Renswoude, maar het lijkt mee te vallen

Ede houdt noodopvang asielzoe­kers halfjaar langer open: ‘Nauwelijks of geen klachten gehad’

De noodopvang voor asielzoekers aan de Galvanistraat in Ede blijft langer in gebruik. De per 1 maart geopende opvang zou aanvankelijk blijven tot vrijdag, met de mogelijkheid van verlenging met nog een halfjaar. Burgemeester en wethouders hebben besloten dat deze opvang nu tot 1 maart 2024 open mag blijven. De gemeenteraad moet er zijn zegje nog over doen.