Auto compleet opengescheurd: bestuurder zwaargewond bij botsing in Hulsel

Chaos bij parkeerga­ra­ge Pieter Vreede­plein: ‘Drie kwartier lang stond ik vast’

TILBURG - Automobilisten stonden zaterdagmiddag zo’n drie kwartier vast in en rond de parkeergarage aan het Pieter Vreedeplein in Tilburg. Normaal zorgen verkeersregelaars tijdens de zaterdagdrukte voor doorstroming, maar zij waren nergens te bekennen. „Er is iets misgegaan bij ons intern”, verklaart de gemeente Tilburg.