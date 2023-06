Bestuurder (57) uit Tilburg botst tegen boom in Reusel, met spoed naar ziekenhuis

Als gast ‘shotjes weigert’ loopt het in Oister­wijks café compleet uit de hand: ‘Ik ben een beetje doorge­draaid’

BREDA/OISTERWIJK - Wat als een leuke avond begon, eindigde in een puinhoop bij café La Belle in Oisterwijk. Na een ruzie omdat iemand geen shotjes wilde, werden klappen uitgedeeld en glazen in het rond gegooid. Niet veel later vond de politie een gevluchte Tilburger (26) en Baarlenaar (31), onder het bloed.