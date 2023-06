Eén op de achttien huizen in Reusel-De Mierden aangemerkt als energieslurper

Nieuwe attractie en hotel Efteling straks mogelijk op halve kracht door groot stroomte­kort in Brabant

De Efteling heeft last van het grote stroomtekort in de provincie Brabant. Honderden bedrijven die nieuwe stroomverbinding willen aanleggen, moeten jaren wachten op goedkeuring van stroomnetbeheerder Enexis. Voor de nieuwste attractie Danse Macabre en het splinternieuwe hotel is daarom 's winters niet genoeg elektriciteit.