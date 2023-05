Heldere dag in Reusel-De Mierden

Nog één laatste nacht in deze legendari­sche Tilburgse dansclub: ‘Een donker hol, alles kon in De Spoel’

TILBURG - Stappers die helemaal uit Brazilië en Australië terugkeren voor één laatste nacht in De Spoel. Zo legendarisch is de Tilburgse dansclub die haar eerste en meteen laatste reünie beleeft. Een terugblik naar de jaren 80, door ogen van toen. ,,Het was dansen, leven en laten leven.”