Lekker weer in Reusel-De Mierden vandaag

Dit is verboden. Maar naar een plek in Tilburg waar het wél mag, is het lang zoeken

TILBURG - Snikhete dagen, maar geen plek in Tilburg waar je zomaar even het water in mag duiken. De gemeente beloofde zwemlocaties tegen het licht te houden, maar dat is alweer bijna 2,5 jaar geleden. Is die belofte verdampt?