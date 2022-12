‘Misschien van een stroper of soldaat’: 170 jaar oud vuurwapen duikt op in riviertje de Reusel bij Lage Mierde

Vrouw (22) uit Tilburg wordt op straat plots met een mes bedreigd door drie mannen

TILBURG - Een 22-jarige vrouw is donderdagavond op de Leekstraat in Tilburg beroofd door drie mannen. De daders gebruikten hierbij een mes en gingen er te voet vandoor met haar tas. De politie is op zoek naar de drie.

11:00