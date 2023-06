Reusel-De Mierden doet meer dan twintig keer aangifte van fietsendiefstal

Drie doden in drie weken in Brabant: is zwemmen in een natuurplas wel veilig?

In drie weken tijd zijn er maar liefst drie mensen om het leven gekomen toen zij gingen zwemmen in een waterplas in Brabant. Hoe veilig is het eigenlijk om in een meer te zwemmen? En waar moet je op letten als je toch het water in gaat? ,,De watertemperatuur is nog laag, zelfs een geoefende zwemmer kan daardoor kramp krijgen.”