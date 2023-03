Rosolo en Be Quick op voorsprong in kruisfinales dameskorfbal

Een pilsje mochten de korfbalsters van Rosolo wel drinken van coach Roland Dost na afloop van eerste wedstrijd in de halve finale van de strijd om de landstitel in de zaal. Zijn ploeg won met 27-15 van De Korfrakkers. ,,Maar een feestje vieren mag pas als de finale is gehaald.” In de andere kruisfinale won Be Quick uit Nuland met 17-13 van DDW.

Rosolo - De Korfrakkers 27-15

Rosolo won weliswaar ruim van De Korfrakkers, maar dat zegt niets in deze ‘best-of-three’. Als er zondag in Erp wordt verloren, ook al is het met miniem verschil, volgt er een beslissende derde wedstrijd. Dus wilde Rosolo-coach Roland Dost nog niet te vroeg juichen. ,,Dit geeft vertrouwen, maar er wacht ons zondag weer een nieuwe wedstrijd. De Korfrakkers gaat zich niet zomaar gewonnen geven.”

Dat zijn ploeg met zo’n groot verschil zou winnen, had Dost van tevoren niet verwacht. Het laatste onderlinge treffen in de competitie eind februari eindigde in een gelijkspel. ,,Ons tactisch plan werkte goed. Ik kan het niet één, twee, drie uitleggen, maar ik kan zeggen dat de rebound belangrijk was. De afronding in de eerste helft was goed. Het viel allemaal goed.” Dost zat dan ook vrij snel met een gerust gevoel op de bank. ,,Na een aantal minuten stonden we al met 5-1 voor.” Halverwege was het verschil opgelopen naar twaalf: 18-6.

Toch was er ook een mindere fase bij Rosolo. ,,De tweede helft begonnen we slap. Verdedigend ging het tien minuten niet goed. We gaven te weinig druk en bij hun viel alles.” De gasten brachten het verschil terug naar acht, maar verder liet Rosolo het niet komen. Aan het einde was het verschil weer twaalf.

Dost vond zijn team goed spelen, maar noemde desgevraagd twee uitblinkers. ,,Lisa Dickens en Daniëlle Roijmans, omdat ze het respectievelijk verdedigend en aanvallend goed deden.” Daarnaast prees hij de scheidsrechter.

Be Quick - DDW 17-13

In de sporthal van het Rodenborch College in Rosmalen won de thuisclub onder leiding van Eindhovenaar Diederik Klaasen met 17-13. De ruststand was 7-6. Lange tijd waren de ploegen redelijk aan elkaar gewaagd. Met name in de eerste helft had DDW controle over het spel, met onder meer Arianne Hermans in de uitblinkende rol. Na rust bleef het evenwicht aanvankelijk intact, totdat Be Quick binnen een tijdsbestek van enkele minuten tweemaal raak schoot. Twee persoonlijke fouten van DDW gingen eraan vooraf.

Die mentale klap kwamen de bezoekers uit Hooge Mierde niet meer te boven. Bovendien kon sterspeelster Veerle Mariën zich amper nog losmaken van haar ‘cipier’ Pia Bartraij, die een dijk van een wedstrijd speelde. Een lichtpuntje voor DDW was dat Britt Slegtenhorst eindelijk weer eens van de partij was.

„We hebben er het volste vertrouwen in dat we komende zondag opnieuw van ze gaan winnen. Maar als favoriet moeten we niet de fout maken de tegenstander te onderschatten”, sprak captain Mijntje Roefs. „Op zich is Be Quick de grote favoriet, maar iedereen weet dat de bal rond is. Met een beetje geluk slepen we toch nog een derde wedstrijd uit het vuur”, sprak DDW-coach Robin van Baalen strijdvaardig na afloop.

MKV viert kampioensfeest Volledig scherm Met de 22-8 zege op DSV zijn de korfbalsters van MKV uit Milheeze gisteren kampioen geworden in de overgangsklasse A van de zaal. © René Manders/DCI Media