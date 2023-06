Wel feest om 55 jaar Haoiboerkes in Hooge Mierde, maar geen pèkskes: ‘Ik denk niet dat mensen die in juni nog aantrekken’

Oude raadhuis plat, nieuwbouw voor Den Domp: plan rond voor dorpshart Haaren

HAAREN - Sloop van het voormalig gemeentehuis en nieuwbouw van het dorpshuis, in combinatie met woningen. Dat is uitgangspunt voor de herontwikkeling van het dorpshart van Haaren met als doel de leefbaarheid in het centrum te vebeteren.