Automobilist met een slok op belandt óp paaltje langs de weg

Interview ‘Nurse of the year’ Jan sloeg na 25 jaar een andere weg in: ‘Op de spoedeisen­de hulp heb ik best wat schade opgelopen’

Of hij ooit verpleegkundige van het jaar zou worden? Nee, dat hield Jan van Rossum (63) niet voor mogelijk. Bij de uitreiking van de award ‘Nurse of the Year’ in het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate, was juist hij benieuwd wie het zou worden. ,,Toen ik mijn eigen naam hoorde, dacht ik: dat kan nooit.”