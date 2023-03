BBB de grootste in Rheden; ook PvdA streeft voorbij de VVD, in 2019 nog winnaar

Kinderop­vang waar kind overleed weer open, maar onderzoek naar naleving protocol­len loopt nog

Kinderdagverblijf De Toverburcht in de Arnhemse wijk Schuytgraaf is sinds woensdag weer open. Het blijft echter onduidelijk waardoor vrijdag een kind in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar daar overleed. De autopsie is afgerond, maar het onderzoek naar wat er precies is gebeurd, loopt nog.