Véél te veel bijenkas­ten op het Rozendaal­se Veld: ‘Het gaat helaas niet goed met de Veluwe’

Bijenkasten horen bij de heide. Zou je denken. John Smit denkt daar heel anders over. Hij is werkzaam bij EIS Kenniscentrum Insecten en weet alles van bestuivers. Hij was zaterdag te gast bij de jaarlijkse Heideschouw op het Rozendaalse Veld. In opdracht van de gemeente Rheden onderzocht hij de concurrentie die wilde bijen ondervinden van honingbijen.