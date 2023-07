Bewolkt en gestage regenval in Rheden vandaag

‘Ik denk dat wethouder is geschrok­ken van ophef’: bewoners van veelbespro­ken wijk komen zélf met toekomst­plan

Woedend waren ze, de bewoners van de Schaapsdrift en omgeving. Arnhem zei in maart 2022 plots dat zij hun huizen niet meer mogen verkopen aan wie zij dat maar willen. Meer dan een jaar later grijpen zij het noodlot aan om het beste uit hun buurt te halen met een eigen toekomstschets. ,,Je kunt beter zelf het initiatief nemen, dan dat je het allemaal over je heen laat komen.”