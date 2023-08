Meldingen over woningver­zak­kin­gen in Arnhem: ‘Meldpunt is het minimale dat gemeente kan doen’

De signalen over woningverzakking door droogte in Arnhem nemen toe. Waar het stadsbestuur in 2019 aangaf dat de problematiek toen nog onbekend was, telt een landelijk kenniscentrum nu meldingen over funderingsschade vanuit meerdere wijken. Ook woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem houdt zich ermee bezig.