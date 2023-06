Bewolkte ochtend en middag in Rheden

Koken met Marie: Aardbeien-rabarber­com­po­te met appel en verse munt

Deze compote is heel lekker bij yoghurt of over ijs. Als je de compote iets in laat koken, dan wordt hij wat dikker en kan hij, voor het bakken, over een cakebeslag geschept worden. Neem goed rijpe aardbeien. Of doe de compote in een ijslollyvormpje en laat het bevriezen, dan heb je een lekker fruitijsje.