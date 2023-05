Blijven slapen op school als protest voor het klimaat: ‘Stop met bedrijven die geld steken in fossiele energie’

Universi­teit Utrecht spreekt voortaan over een ‘klimaat­nood­toe­stand’

De Universiteit Utrecht spreekt in haar communicatie over klimaatverandering voortaan van een ‘klimaatnoodtoestand’. Het universiteitsbestuur heeft dat woensdag besloten om haar positie nog explicieter uit te drukken. De studenten die sinds vorige week demonstreren noemen het: ‘een kleine stap in de goede richting'.