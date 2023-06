Cameradichtheid Rheden boven het landelijk gemiddelde, meer dan negenhonderd camera's in totaal

Arnhem voor Eeuwig De ‘kelderkerk’ in deze verdwenen straat was vooral bedoeld voor de armlasti­gen van Arnhem

In de rubriek Arnhem voor Eeuwig beschrijft Peter Bloemendaal, oud-journalist van de Arnhemse Courant, aan de hand van foto’s het leven in Arnhem in vroeger dagen. Vandaag: het kerkje Onze Lieve Heer in de Kelder.