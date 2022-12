Deze zeldzame vogel legt toekomst van windmolenparken op de Veluwe plat

Interview Willem is al 30 jaar lang op tv als ‘klapvee’ of figurant; zijn huilbui bij ‘Beau’ maakte van hem een bekendheid

RHEDEN - In het publiek bij talkshow ‘Beau’ barstte Willem Kruithof in tranen uit na het zien van de reclamespot van supermarkt Plus. ‘Even tot hier’ persifleerde de huilende man in de paarse trui.

16 december