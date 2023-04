Dierenaar Nando Verdoni tekent bij Go Ahead Eagles: ‘Jhonny van Beukering zei: ‘Hé lange, jij moet gaan keepen’’

Met Video Autover­keer op John Frostbrug in Arnhem voortaan stilgelegd bij ongeval op fietspad

Het autoverkeer op de John Frostbrug in Arnhem wordt, in elk geval deels, stilgelegd bij een ongeval op een van de fietspaden langs de brug waarvoor de inzet van een ambulance nodig is. Alleen op die manier kunnen hulpverleners hun werk veilig doen.