Doek valt voor EKCA na nederlaag bij Rheko: 'We zijn niet goed genoeg voor de tweede klasse’

BBB de grootste in Rheden; ook PvdA streeft voorbij de VVD, in 2019 nog winnaar

De VVD, bij de Provinciale Staten Verkiezingen in 2019 nog de grootste partij in Rheden, vindt zichzelf in de Veluwezoom nu terug op plaats drie. De liberalen worden, net als in vrijwel het hele land, overklast door grote winnaar BBB en zien ook de PvdA langszij komen.