Dorpspark in Rheden is na maandenlange arbeid klaar

Niemands­land in Rheden wordt dorpspark De Laak, aanleg eindelijk in volle gang

Het was een soort niemandsland aan de rand van het dorp Rheden, ingeklemd tussen de snelweg en de IJsselsingel. Maar straks kun je er wandelen, hardlopen of vanaf een bankje in het water turen. De werkzaamheden die tot ‘dorpspark De Laak’ moeten leiden, zijn in volle gang.