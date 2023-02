Drie voetbalclubs voegen vrouwenelftallen samen: SVO Pinkenberg gaat volgend jaar van start in Velp

Moestuinen leveren fruit en groente aan duizenden klanten Voedsel­bank. Maar dat gaat niet vanzelf

Heel wat porties groenten in de pakketten van de voedselbank in Dieren komen uit de moestuinen van Landgoed Rhederoord in De Steeg. Daar hebben vrijwilligers een behoorlijk stuk, 345 vierkante meter, van het tuinencomplex in gebruik als moestuin. ,,Mede dankzij onze groente kunnen klanten van de voedselbank gezonder eten.”

