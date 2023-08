Gemeente Rheden moet in tweede halfjaar 100 statushouders huisvesten

Column Remco Kock Stoer is het niet, maar het schoot wel door mijn bange brein: verhuizen vanwege muizen

In de Kerkstraat in Arnhem, tussen het achteloos winkelend publiek, lag mijn grootste vijand, hulpeloos op de rug, de ogen wijd open. Aan de op en neergaande buik zag ik dat er nog leven in zat.