Verdachte van brandstich­ting De Wiltstraat ter observatie naar Pieter Baancen­trum

De 38-jarige verdachte van de brandstichting in de schuurwoning aan de De Wiltstraat is ter observatie opgenomen in het Pieter Baancentrum. Hier zal bekeken worden of de Arnhemse Enid T. toerekeningsvatbaar was toen zij de schuur in brand stak.