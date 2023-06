Hans raakte al zijn spaargeld kwijt nadat hij via Instagram met Christina in contact kwam: ‘Het ging allemaal heel gelikt’

Hij wilde huis voor zijn ouders kopen aan de Rivièra, maar Victor verloor al zijn spaargeld bij malafide belegger

Victor Sassen begint het gesprek maar even met de mededeling dat hij geen slachtoffer is. Hij is weliswaar 160.000 euro kwijtgeraakt door een onbetrouwbaar beleggingsbedrijf op Cyprus, maar hij is nu veel gelukkiger. ,,Het zijn maar getalletjes.” Maar: hij wil mensen wel waarschuwen.