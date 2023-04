Het openluchtbad is weer open, maar het gaat niet alleen om zwemmen; ‘Sociaal waanzinnig belangrijk’

Hij plakte er pleisters, ruimde de velden op en maakte er de wc’s schoon. Maar dat was 37 jaar geleden. Zaterdagochtend mocht Ronald ter Hoeven als wethouder de officiële openingshandeling verrichten van het Openluchtbad in Rheden. En bijna was er een zonnetje.