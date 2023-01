Jongetje ontsnapt aan de dood op spoor bij Rheden: onbewaakte overweg bij Lentsesteeg zo snel mogelijk dicht

Spoorkrui­sing in Rheden wordt veiliger gemaakt

RHEDEN - Fietsers manoeuvreren omzichtig langs het grote materieel waarmee wordt gewerkt aan de spoorwegovergang in de Groenestraat in Rheden. Deze week is daar begonnen met het aanpassen en verbeteren van de spoorkruising, die daardoor veiliger moet worden voor weggebruikers.

5 augustus