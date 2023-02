‘Linke soep!’ Bekendheid Hans Böhm schaakt tegen leden van jarige vereniging in Dieren

Een cursus Frans speciaal voor mensen met een huis in Frankrijk: ‘Wat zeg je tegen je loodgieter?’

Zo’n 22.000 Nederlanders hebben een tweede huis in Frankrijk. Alle reden voor Rozet in Arnhem om speciaal voor hen een taalcursus Frans op te zetten. ,,Je leert handige termen voor in en om het huis.”

3 februari