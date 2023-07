Mick (13) zorgt sinds haar dubbele herseninfarct voor zijn zieke moeder: ‘Voorbeeld voor anderen’

Hij doet de boodschappen, zorgt voor het huishouden en maakt soms het avondeten klaar. Mick Roelofs uit Velp is pas 13, maar is al langere tijd mantelzorger voor zijn moeder, die tot twee keer toe een herseninfarct kreeg. Reden voor de gemeente Rheden om hem in het zonnetje te zetten.