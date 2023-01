Op de plek van deze verloederde steenfabriek moet een luxe hotel komen, plus recreatiewoningen: ‘Complexe puzzel’

Ggz-deskundige keert niet terug op de 112-meldkamer

De overlast door verwarde personen kan fors worden ingedamd door op de meldkamers 112 een plek in te ruimen voor een ggz-verpleegkundige. Dat bleek bij een proef in Arnhem. Toch keert de ggz’er niet terug op de nieuwe meldkamer in Apeldoorn, zo meldt de politie.

9 januari