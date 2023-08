Op zoek naar het geheim achter de oprukkende dorpsvlag: ‘Je bent gewoon trots’

Laag-Soe­ren kiest ‘edelherten in het groen van de Veluwe’ als nieuwe trotse dorpsvlag

Een vlag met de silhouetten van twee edelherten in een groene omgeving gaat voortaan de trots uitdrukken van de inwoners van het dorp Laag-Soeren in de gemeente Rheden. Het ontwerp van dorpsbewoonster Petra Rademakers en haar gezin kreeg de meeste stemmen van de bevolking. Want om Laag-Soeren een echte vlag te geven zijn in het dorp verkiezingen gehouden.