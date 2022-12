Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in De Steeg loopt opnieuw fikse vertraging op

DE STEEG / RHEDEN - De opvang van zestig tot honderd vluchtelingen uit Oekraïne in De Steeg is opnieuw vertraagd. Pas in het voorjaar van 2023 gaat de opvang open, is de verwachting nu.

Al in september hadden de eerste Oekraïners opgevangen zullen worden in het voormalige klooster aan de Oversteeg. Dat lukte niet. Eind dit jaar zou de opvang worden geopend, was toen de verwachting. Ook dat gaat niet meer lukken.

Lees ook Twee schepen voor vluchtelingen op de IJssel bij Dieren; opvang tot eind maart 2023

Aan de Kerkallee in Velp vangt de gemeente Rheden inmiddels 21 Oekraïners op, aan de Vijverlaan veertig. In Dieren zorgt de gemeente op twee schepen in de IJssel vanaf deze week voor noodopvang van tachtig vluchtelingen. Die opvang is tijdelijk en duurt tot eind maart 2023.

Slechte staat van onderhoud

Door de slechte staat van onderhoud is er meer tijd nodig om het oude klooster in De Steeg geschikt te maken voor tijdelijke bewoning, laat Rhedens burgemeester Carol van Eert weten in een brief aan omwonenden. ,,Er zijn verbouwingen nodig om de Oekraïners enkele jaren een fijne plek te kunnen bieden”, schrijft Van Eert. ,,Dit houdt in dat het zeker tot het voorjaar van 2023 gaat duren voordat we Oekraïners kunnen opvangen in het klooster.”

Quote Er zijn verbouwin­gen nodig om de Oekraïners enkele jaren een fijne plek te kunnen bieden Burgemeester Van Eert

Onder meer het sanitair in het gebouw moet worden verbeterd en uitgebreid en er moet een nieuwe keuken in. Eerder liet de gemeente al weten dat het lastig bleek om een geschikte aannemer te vinden die deze klus kan klaren. De verbouwing moet nog beginnen.

Tijdelijke opvangplekken

In juni namen asielzoekers hun intrek in De Steeg. Voor 150 mensen waren toen tijdelijke opvangplekken gecreëerd. Deze noodopvang was twee weken in gebruik en bedoeld om de situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Omdat de asielzoekers maar kort in het klooster bleven, was het toen volgens de gemeentewoordvoerster niet nodig het pand te verbouwen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.