Poging om te bemiddelen in slepend schouwburgconflict Dieren mislukt: ‘Geen vertrouwen in huidige eigenaar’

De gemeente Rheden had Van Haaren gevraagd om te bemiddelen toen bleek dat het partijen zelf niet lukte om goede afspraken te maken. Het conflict zit muurvast, blijkt uit de bevindingen van de oud-gedeputeerde. Er is volgens Van Haaren geen vertrouwen in de huidige eigenaar van Theothorne. Zij noemt verkoop van de Dierense schouwburg de ‘meest wenselijke optie’.

Volgens Van Haaren heeft zich inmiddels een maatschappelijke organisatie gemeld die geïnteresseerd is in de aankoop, renovatie en exploitatie van Theothorne, inclusief de horeca, voor een reële prijs.

‘Huur niet aan de orde’

Huur door de gemeente is voor betrokken partijen niet aan de orde zolang de huidige eigenaar verbonden is aan Theothorne, concludeert de oud-gedeputeerde: ,,Ook huur van de schouwburgzaal alleen, zonder horeca en bijbehorende voorzieningen, heeft geen zin.”

In haar rapport memoreert Van Haaren dat de gemeente Rheden de komende jaren geen plannen heeft om het Callunaplein, waar de schouwburg is gevestigd, opnieuw in te richten. Woningbouw op de plek van Theothorne is daarom niet aan de orde: ,,De wens is om kunst en cultuur op deze plek te behouden.”