Politie: sterke aanwijzingen voor brandstichting Rhedense woning; huis onbewoonbaar

update met videoRHEDEN - De bewoonster van een huis aan de Europalaan in Rheden is ernstig gedupeerd. Door een brand in de nacht van dinsdag op woensdag is haar woning onbewoonbaar geworden. De politie gaat er vanuit dat de brand met opzet is veroorzaakt.

Dat maakte de politie woensdagmiddag in een verklaring bekend. De brand ontstond rond 00.50 uur. ‘We zagen dat er ter hoogte van de voordeur brand was ontstaan. Die was snel onder controle, maar de schade bleek aanzienlijk’, aldus de politie. ‘We hebben sterke aanwijzingen dat de brand het gevolg is van opzet.’

Voordeur dichtgetimmerd met spaanplaat

Aan de kant van de Europalaan is niets te zien. De voordeuren van de twee rijtjes met drie woningen komen uit op een pad aan de achterkant van de straat. Hier is de geur van rook het sterkst. De voordeur van de getroffen woning is met spaanplaat dichtgetimmerd. Politielinten geven de plek des onheils aan. In het paadje achter de woningen kan de dader uit het zicht ongestoord zijn werk doen.

De door brand getroffen woning is behangen met beveiligingscamera’s. Volgens enkele buurtbewoners was dat niet voor niets. Enkele maanden geleden zijn er één of meer ruiten van de woning ingeslagen of -gegooid. Of dit iets met de brand te maken heeft is niet bekend.

Bewoonster op tijd in veiligheid

Tijdens de brand was de bewoonster aanwezig. Zij kon zich op tijd in veiligheid brengen. ‘Het spreekt tot de verbeelding dat dit heel anders had kunnen aflopen. De politie neemt de zaak hoog op en onderzoekt deze brandstichting grondig’, aldus de politie.

Na de bluswerkzaamheden is sporenonderzoek verricht en er is door agenten in de directe omgeving gezocht en met buurtbewoners gesproken. Vooral woningen in de buurt met camera’s kregen een bezoek van de recherche.

Volledig scherm Een woning aan de Europalaan in Rheden stond dinsdagnacht in brand. © Persbureau Heitink

