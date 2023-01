Rhedense ondernemer kan bedrag tot 6000 euro krijgen: steuntje in de rug voor hoge energiekosten

Kunstena­res Rosalie de Graaf uit Doesburg te zien in ‘Dream School’: ‘Niet veel ouder dan leerlingen maar ze namen mij serieus’

DOESBURG - Kunstenares Rosalie de Graaf uit Doesburg is vanaf komende dinsdag te zien in het televisieprogramma Dream School op de NTR. Ze is een van de gastdocenten in de serie.

12:30