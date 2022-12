Scouting Dieren overvallen door komst tachtig asielzoekers op twee schepen: ‘Paar pittige gesprekken gehad’

DIEREN - Scouting Dieren is overvallen door de komst van zo'n tachtig asielzoekers op twee schepen in de IJssel bij Dieren. ,,We hebben hierover een paar pittige gesprekken gehad.”

Voor de opvang van asielzoekers op de schepen in de IJssel bij Dieren zijn verschillende aanpassingen nodig aan het terrein van de waterscouts. Zo moest er water, elektra en riolering worden aangelegd. ,,De asielzoekers komen over ons terrein", zegt Nick Schurink, voorzitter van Scouting Dieren. ,,Daar staan wij op zich positief tegenover, we begrijpen echt wel dat deze mensen een plek nodig hebben. Maar de communicatie hierover was slecht.”

Volgens Schurink waren de Dierense scouts ervan op de hoogte dat de gemeente plannen had om vluchtelingen op te vangen op twee schepen in de IJssel. Het ging mis toen omwonenden een brief kregen met de mededeling dat de mensen deze week al zouden komen, zegt Schurink: ,,Die brief hebben wij niet gehad. Dat viel ons koud op het dak. Het gaat tenslotte om ons terrein.”

Schurink: ,,We hebben een paar pittige gesprekken gehad. Op een gegeven moment hadden we als bestuur ieder uur telefonisch of per mail contact met de gemeente. Dat is voor vrijwilligers, die daarnaast studeren of een baan hebben, niet te doen.”

Motie van treurnis

Voor Volkspartij Politiek Rheden (VPR) was de kwestie aanleiding om een motie van treurnis in te dienen. Volgens VPR is bovendien niet duidelijk waarom deze crisisnoodopvang juist nu in de gemeente Rheden moet komen.

,,Er is een noodberoep op ons gedaan”, legde wethouder Paul Hofman woensdagavond tijdens de raadsvergadering uit. ,,Deze vluchtelingen moesten hun huidige plek verlaten. Wij zagen concrete mogelijkheden om deze mensen op te vangen. Dat moet dan verdomd snel geregeld worden. We hebben de buurt zo goed mogelijk geïnformeerd.”

Volgens Hofman zijn inmiddels goede afspraken met Scouting Dieren gemaakt. ,,We hebben vorige week een laatste gesprek gehad waar definitieve afspraken zijn gemaakt", zegt Schurink. ,,Dat was een heel pittig gesprek waar de voorzitter van Scouting Nederland en burgemeester Carol van Eert bij waren. We zijn nu tevreden over de oplossing die er ligt. De afspraak is dat straks alles op ons terrein weer in oorspronkelijke staat wordt gebracht.”

De schepen voor crisisopvang blijven in principe tot eind maart 2023 in de IJssel bij Dieren. Er is ruimte voor maximaal tachtig mensen. De eerste vluchtelingen arriveerden donderdag (gisteren), vandaag (vrijdag) arriveert de rest.

Volgens Schurink willen de Dierense waterscouts de asielzoekers betrekken bij hun activiteiten. ,,Bijvoorbeeld bij het onderhoud aan onze boten. Ze zijn van harte welkom.”

