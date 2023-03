Soms gaat er wat mis op stembureaus: in Velp moet rolstoel andere ingang nemen en bij Rhederhof klinkt versterkte muziek

Er waren hier en daar wat akkefietjes op de 24 stembureaus in de gemeente Rheden. Zo bleek de ingang van het stemlokaal in Ons Raadhuis in Velp niet rolstoeltoegankelijk.