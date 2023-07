Pleijroute in Arnhem nacht afgesloten vanwege onderhoud aan het wegdek; ‘Gebruik géén sluiprou­tes’

De Pleijroute in Arnhem is in de nacht van donderdag 20 juli op vrijdag 21 deels afgesloten vanwege onderhoud. In opdracht van de provincie Gelderland wordt dan tussen het Velperbroekcircuit en de kruising met Lange Water en Meander gewerkt aan het wegdek van de IJsseloordweg.