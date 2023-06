Vandaag helder weer in Rheden

Leeggelo­pen Luck Duck wordt weer herenigd met andere badeend in haven van Hongkong

De twee enorme opblaasbare badeenden in de haven van Hongkong worden maandag met elkaar herenigd. Dat heeft de Arnhemse ontwerper Florentijn Hofman zondagmiddag per WhatsAppje vanuit de Chinese stad laten weten. Zijn Double Ducks dobberden sinds vrijdag rond, maar na een dag liep een van de twee 18 meter hoge badeenden in de Victoriahaven al leeg.