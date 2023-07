Vermiste Frans Udink (71) overleed als onbekende in Duits ziekenhuis

indebuurt.nl Nieuws van juni op een rij: 9 x dit gebeurde afgelopen maand in Arnhem

Had je het druk in juni en heb je daardoor nieuws uit Arnhem gemist? Niet gek, er gebeurde een hoop in de stad. Van Burna Boy die niet kwam opdagen bij zijn concert, tot kans op zwemmersjeuk in Rijkerswoerd; indebuurt Arnhem zette de negen spraakmakendste nieuwtjes en verhalen van de afgelopen maand voor je op een rij.