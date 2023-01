Waarom Rhedenaren op huisnummer 23 een speciale uitnodiging krijgen voor nieuwjaarsreceptie gemeente

Zij krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de gemeentelijke nieuwjaarsbijeenkomst in de brievenbus. Vóór aanvang van de receptie worden ze ontvangen met een kopje koffie. ,,Deze inwoners kunnen dan in gesprek met burgemeester en wethouders of met raadsleden die er op dat moment al zijn”, zegt een gemeentewoordvoerder.

‘Breder publiek’

Rheden doet dit om de betrokkenheid van inwoners bij de gemeente te vergroten. Verder is het de bedoeling om andere mensen naar de nieuwjaarsreceptie te krijgen dan de groepen die vanwege hun functie of rol in de samenleving toch al naar de receptie komen. ,,Iedereen is welkom op onze nieuwjaarsbijeenkomst”, benadrukt de woordvoerder. ,,Maar door mensen met huisnummer 23 persoonlijk uit te nodigen, willen we een breder publiek trekken.”

Nummer 23 verwijst naar het nieuwe jaar. Het is niet de eerste keer dat Rheden inwoners met een specifiek huisnummer persoonlijk benadert om naar de gemeentelijke nieuwjaarsbijeenkomst te komen. ,,Onze burgemeester heeft dit bedacht”, zegt de woordvoerder, doelend op Carol van Eert die in 2018 burgemeester van Rheden werd.

‘Leuke reacties’

In 2019 en 2020 werden inwoners met respectievelijk de huisnummers 19 en 20 rechtstreeks benaderd voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Hoeveel Rhedenaren toen gehoor gaven aan de uitnodiging, kan de woordvoerder niet zeggen. ,,Maar er waren zeker mensen. Ook nu krijgen we leuke reacties van inwoners die deze actie waarderen.”

Of inwoners met huisnummer 24 en hoger ook persoonlijk door de gemeente worden uitgenodigd voor de receptie, is de vraag: ,,We weten niet hoelang we hier mee doorgaan.”

In 2021 en vorig jaar werden de nieuwjaarsbijeenkomsten vanwege corona geschrapt. Omdat de jaarlijkse receptie van de gemeente toen niet kon doorgaan, werd een filmpje gemaakt. Dit jaar is de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Rheden op maandag 16 januari vanaf 19.30 uur in restaurant De Peerdestal aan de Zutphensestraatweg 50 in Ellecom.

