Werk aan Harderwijkerweg in Dieren loopt maanden vertraging op, ondernemers balen van omzetverlies: ‘Dit kost serieus geld’

Gemakzuch­tig FC Twente brengt te weinig en loopt weer schade op in uitduel

ARNHEM - FC Twente verzuimde woensdagavond om de druk op de bovenste plekken in de eredivisie nog eens extra op te voeren. De Enschedeërs lieten het bij Vitesse op te veel cruciale momenten afweten, al was er na afloop wel discussie over een afgekeurde treffer in de blessuretijd: 2-2.

25 januari