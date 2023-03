‘Wonen, en snel!’ maar bouw van nieuwe wijk op bedrijventerrein Haveland kan nog jaren duren

‘Hoe ziet u de toekomst van bedrijventerrein Haveland?’ Het was een van de vragen van de gemeente tijdens het dorpsgesprek van Rheden, maandagavond in het dorpshuis. Het antwoord op een gele post-it eronder is duidelijk: ‘Wonen, en snel!’