Woning onbewoonbaar na brand in Rheden

kaart Waar de natuur kwetsbaar is, mogen mensen niet meer komen: deze veranderin­gen volgen in Veluwse bossen

Wat mag er straks nog in onze bossen? De balans moet beter tussen natuur en recreatie op de Veluwe. Met minder recreatie in kwetsbare natuur. ,,We zullen paden moeten sluiten en hondenlosloopgebieden moeten opheffen”, zegt Renkums wethouder Joa Maouche. ,,Dat is lastig.” Zeven vragen over recreatiezonering op de Veluwe.

15 december