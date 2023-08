Aan de oever van de Nederrijn is het prima toeven bij Moeke: zelfs de mishandelde avocado smaakt prima

gouden pollepel Als je Napels wil proeven, dan moet je in dit restaurant zijn: ‘Perfetto pizza’s en nagerecht om vingers bij af te likken’

Ze rijden af en aan in het centrum van Amersfoort, de pizzakoeriers. Met een simpele Margherita of klassieke Marinara, maar ook de ‘verboden’ ananas- en shoarmavariaties. Porca miseria!* Maar het allerlekkerst eet je dit wereldberoemde brood vers uit de houtoven, zoals bij La Base Pizza in Amersfoort.