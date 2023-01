Appartementen ontruimd door brand in flatgebouw in Rhenen

Pontveren over de Rijn tussen Buren en Rhenen overleven lege kas van het Verenfonds wel

Het Gelders Verenfonds is bijna blut. Het fonds moet tekorten van pontveren dekken, maar is in 2024 door zijn reserves heen. De provincie weigert om het fonds opnieuw aan te vullen. Een groot probleem voor veel organisaties, maar de vijf pontveren in de gemeente Buren lopen geen gevaar.

2 januari