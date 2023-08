Brede welvaart inwoners Rhenen hoger dan landelijk gemiddelde

Vlaamse trapt bijzondere serie zomercon­cer­ten in Cunerakerk af; ‘Omdat het erfgoed moet klinken’

De Vlaamse Liesbeth Janssens, stadsbeiaardier van Antwerpen en Lommel, trapte afgelopen zaterdag een reeks van vijf zomerconcerten in de Rhenense Cuneratoren af. Het carillonconcert was gratis te beluisteren in de luistertuin van Stadsmuseum Rhenen, maar was ook te horen in de uiterwaarden en de binnenstad. De Vlaamse speelde onder meer muziek van Beethoven en Tsjaikovsky, en bracht eigen werk ten gehore.