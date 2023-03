De kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart verschillen sterk per gemeente: hoe zit het in Rhenen?

Zó komt de nieuwe brandweer­ka­zer­ne in Driebergen eruit te zien: modern, duurzaam en vooral transpa­rant

De langverwachte verbouwing van de brandweerkazerne in Driebergen is begonnen. Dinsdagavond was de officiële aftrap. De kazerne blijft tijdens de verbouwing gewoon in bedrijf.